***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









i ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu AA (Trk) , Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu A-1+ (Trk) ve görünümü stabil olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971558BIST