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***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

20.10.2021 16:23


i ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu AA (Trk) , Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu A-1+ (Trk) ve görünümü stabil olarak teyit edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971558


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OLMK 7,04 4.971.771 % 10,00  
FADE 9,55 194.643.095 % 9,90  
IZTAR 23,64 20.588.847 % 9,55  
GUBRF 59,15 896.016.804 % 9,54  
IHYAY 0,87 14.224.453 % 8,75  
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16:31 Alış Satış %  
Dolar 9,2521 9,2565 % -0,41  
Euro 10,7739 10,7837 % -0,39  
Sterlin 12,7095 12,7732 % -0,52  
Frank 9,9953 10,0556 % -0,30  
Riyal 2,4584 2,4707 % -0,45  
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16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 14,62  
Altın Gr. 532 532 3,01  
Cumhuriyet 3.524 3.577 0,00  
Tam 3.501 3.589 -8,57  
Yarım 1.692 1.736 -4,14  
Çeyrek 849 868 -2,08  
Gümüş.Ons 24,09 24,13 0,45  
Gümüş Gr. 7,17 7,18 0,10  
B. Petrol 84,15 84,15 -0,93  
Seans Raporu 16:31
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