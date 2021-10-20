***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.10.2021 16:23
i ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu AA (Trk) , Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu A-1+ (Trk) ve görünümü stabil olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971558
BIST
16:331.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.428
16:339,2579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0364
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
16:3310,7827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0434
|Açılış
|: 10,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
16:33528,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,34
|Açılış
|: 528,29
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,21
BIST En Aktif Hisseler16:31
|OLMK
|7,04
|4.971.771
|% 10,00
|
|FADE
|9,55
|194.643.095
|% 9,90
|
|IZTAR
|23,64
|20.588.847
|% 9,55
|
|GUBRF
|59,15
|896.016.804
|% 9,54
|
|IHYAY
|0,87
|14.224.453
|% 8,75
|
|BIOEN
|27,00
|148.870.835
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,13
|28.316.766
|% -5,62
|
|SANFM
|25,76
|7.126.867
|% -5,50
|
|THYAO
|13,97
|1.901.111.192
|% -2,44
|
|GARAN
|9,13
|1.369.985.201
|% 1,11
|
|GUBRF
|59,15
|896.016.804
|% 9,54
|
|ASELS
|16,49
|536.777.990
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,44
|529.172.187
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,96
|504.903.538
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,44
|529.172.187
|% 1,24
|
|GARAN
|9,13
|1.369.985.201
|% 1,11
|
|THYAO
|13,97
|1.901.111.192
|% -2,44
|
|TSPOR
|3,77
|331.562.159
|% 6,50
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2521
|9,2565
|% -0,41
|
|Euro
|10,7739
|10,7837
|% -0,39
|
|Sterlin
|12,7095
|12,7732
|% -0,52
|
|Frank
|9,9953
|10,0556
|% -0,30
|
|Riyal
|2,4584
|2,4707
|% -0,45
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|14,62
|
|Altın Gr.
|532
|532
|3,01
|
|Cumhuriyet
|3.524
|3.577
|0,00
|
|Tam
|3.501
|3.589
|-8,57
|
|Yarım
|1.692
|1.736
|-4,14
|
|Çeyrek
|849
|868
|-2,08
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,10
|
|B. Petrol
|84,15
|84,15
|-0,93
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:43RALYH
Yüzde 6.07 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 435, 950 adet işlem
-
16:42SKTAS
Yüzde 7.48 oranında artışla 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 375, 185 adet işlem
-
16:40XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 13, 093.00 milyon TL de
-
16:40GRNYO
Yüzde 4.76 oranında artışla 2.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 481, 684 adet işlem
-
16:39IHYAY
Yüzde 7.50 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 285, 738 adet işlem