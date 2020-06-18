***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTedavülde bulunan TRSYDAT72010 ISIN kodlu 22.07.2020 itfa tarihli tahvillerimizin 10.010.000-TL nominal değerli kısmı Şirketimiz tarafından geri alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde iptal işlemi gerçekleştirilmiştir.Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851789BIST