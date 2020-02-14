***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSYDAT22015 ISIN KODLU TAHVİL 9.KUPON ve İTFA / ANA PARA ÖDEMESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 210.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.02.2020Vade (Gün Sayısı) 791Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYDAT22015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2017Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000Kupon Sayısı 9Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 2,83 5.943.000 Evet2 18.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 4,09 8.589.000 Evet3 17.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 4,84 10.164.000 Evet4 16.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 7,14 14.994.000 Evet5 15.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 5,85 12.285.000 Evet6 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 5,24 11.004.000 Evet7 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 6,82 14.322.000 Evet8 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4,61 9.681.000 Evet9 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,85 8.085.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 210.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT22015 ISIN kodlu tahvilimizin son kupon ödemesi ve anapara itfası işlemi 14.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ederiz. Saygılarımızla YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819038BIST