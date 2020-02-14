***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.02.2020 15:11
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSYDAT22015 ISIN KODLU TAHVİL 9.KUPON ve İTFA / ANA PARA ÖDEMESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 210.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.02.2020
Vade (Gün Sayısı) 791
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYDAT22015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000
Kupon Sayısı 9
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.02.2018 15.02.2018 16.02.2018 2,83 5.943.000 Evet
2 18.05.2018 17.05.2018 18.05.2018 4,09 8.589.000 Evet
3 17.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 4,84 10.164.000 Evet
4 16.11.2018 15.11.2018 16.11.2018 7,14 14.994.000 Evet
5 15.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 5,85 12.285.000 Evet
6 17.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 5,24 11.004.000 Evet
7 16.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 6,82 14.322.000 Evet
8 15.11.2019 14.11.2019 15.11.2019 4,61 9.681.000 Evet
9 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 3,85 8.085.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 210.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT22015 ISIN kodlu tahvilimizin son kupon ödemesi ve anapara itfası işlemi 14.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Kamuoyu ve değerli yatırımcılarımızın göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ederiz. Saygılarımızla YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819038
BIST