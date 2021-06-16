***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSYDAT32212 ISIN KODLU TAHVİL 14.KUPON ÖDEMESİ VE 15.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 190.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 16.03.2022Vade (Gün Sayısı) 1.552Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYDAT32212Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2017Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2017Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2017Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000Kupon Sayısı 17Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 4,7797 9.081.430 Evet2 20.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 4,4139 8.386.410 Evet3 19.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 5,7403 10.906.570 Evet4 19.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 7,4909 14.232.710 Evet5 20.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 7,0872 13.465.680 Evet6 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 6,9024 13.114.560 Evet7 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 7,5797 14.401.430 Evet8 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,8219 9.161.610 Evet9 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,6827 6.997.130 Evet10 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 3,5003 6.650.570 Evet11 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,8975 5.505.250 Evet12 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 4,0763 7.744.970 Evet13 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 4,9917 9.484.230 Evet14 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 5,4153 10.289.070 Evet15 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 5,9086 11.226.34016 15.12.2021 14.12.2021 15.12.202117 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT32212 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 14.kupon ödeme işlemi 16.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 15.Kupon faiz oranı %5,9086 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942616BIST