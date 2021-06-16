***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.06.2021 14:06
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSYDAT32212 ISIN KODLU TAHVİL 14.KUPON ÖDEMESİ VE 15.KUPON FAİZ ORANI AÇIKLAMASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 190.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 1.552
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYDAT32212
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 13.12.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 15.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000
Kupon Sayısı 17
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.03.2018 20.03.2018 21.03.2018 4,7797 9.081.430 Evet
2 20.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 4,4139 8.386.410 Evet
3 19.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 5,7403 10.906.570 Evet
4 19.12.2018 18.12.2018 19.12.2018 7,4909 14.232.710 Evet
5 20.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 7,0872 13.465.680 Evet
6 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019 6,9024 13.114.560 Evet
7 18.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 7,5797 14.401.430 Evet
8 18.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 4,8219 9.161.610 Evet
9 18.03.2020 17.03.2020 18.03.2020 3,6827 6.997.130 Evet
10 17.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 3,5003 6.650.570 Evet
11 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 2,8975 5.505.250 Evet
12 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 4,0763 7.744.970 Evet
13 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 4,9917 9.484.230 Evet
14 16.06.2021 15.06.2021 16.06.2021 5,4153 10.289.070 Evet
15 15.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 5,9086 11.226.340
16 15.12.2021 14.12.2021 15.12.2021
17 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSYDAT32212 ISIN kodlu özel sektör tahviline ilişkin 14.kupon ödeme işlemi 16.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 15.Kupon faiz oranı %5,9086 olarak kesinleşmiştir. Kamuoyuna ve değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942616
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