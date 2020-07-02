***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 G.O.P. Çankaya / ANKARAİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 G.O.P. Çankaya / ANKARA +903124594400 +903124368279Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoVeysel TEKİN Grup Mali İşler Koordinatörü 01.07.2020 +903124594444 veysel.tekin@yda.com.trKemal Ekin ATMAN Merkez İştirakler Koordinatörü/Şirket Genel Sekreteri 30.06.2015 +903123350777 ekin.atman@yda.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHüseyin ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Şirket İştiraklerinde, Bağlı Ortaklıklarında ve Şahsi Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Mevcuttur. 46 Bağımsız Üye DeğilCüneyt ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim K