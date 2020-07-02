***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.07.2020 12:12
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 G.O.P. Çankaya / ANKARA
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 G.O.P. Çankaya / ANKARA +903124594400 +903124368279
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Veysel TEKİN Grup Mali İşler Koordinatörü 01.07.2020 +903124594444 veysel.tekin@yda.com.tr
Kemal Ekin ATMAN Merkez İştirakler Koordinatörü/Şirket Genel Sekreteri 30.06.2015 +903123350777 ekin.atman@yda.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Hüseyin ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Şirket İştiraklerinde, Bağlı Ortaklıklarında ve Şahsi Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Mevcuttur. 46 Bağımsız Üye Değil
Cüneyt ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi Yönetim K
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|78.325.013
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|2.972.557
|% 10,00
|
|CMBTN
|72,80
|16.800.582
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,27
|53.094.611
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.626.181
|% 9,92
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|AKMGY
|38,30
|8.708.418
|% -4,06
|
|ULAS
|5,20
|2.384.840
|% -4,06
|
|GARAN
|8,38
|627.978.016
|% 0,96
|
|KRDMD
|3,25
|448.983.473
|% 0,62
|
|AFYON
|3,91
|317.003.933
|% 6,83
|
|THYAO
|12,33
|316.359.663
|% 0,24
|
|SISE
|5,80
|309.016.358
|% 4,13
|
|KRDMD
|3,25
|448.983.473
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,06
|271.966.829
|% 1,98
|
|CEMAS
|1,65
|199.668.286
|% 8,55
|
|ALBRK
|1,77
|213.169.100
|% 3,51
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|IEYHO
|0,98
|109.351.479
|% 5,38
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5589
|8,6018
|% 0,49
|
|Frank
|7,2408
|7,2844
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,82
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,52
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.549
|2,30
|
|Tam
|2.604
|2.616
|2,30
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|1,10
|
|Çeyrek
|632
|641
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,24
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