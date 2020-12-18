***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2020 15:13
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:9A/900 Çankaya / ANKARA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893838
BIST
16:281.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,07
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
16:287,6543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0484
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6468
16:289,3821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0757
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3786
16:28464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,35
|Açılış
|: 464,60
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:28
|AKCNS
|16,85
|103.178.703
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|36.982.560
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|88.039.287
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.611.486
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|6.411.167
|% 9,96
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|18.714.617
|% -9,98
|
|KARTN
|3.010,00
|508.981.925
|% -9,90
|
|THYAO
|13,03
|1.967.787.496
|% 0,15
|
|PGSUS
|74,65
|1.268.857.514
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,20
|1.148.069.713
|% 2,80
|
|GARAN
|9,83
|960.122.571
|% 0,61
|
|TCELL
|16,22
|926.333.116
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,20
|1.148.069.713
|% 2,80
|
|TSKB
|1,78
|890.953.826
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,47
|517.003.794
|% 7,86
|
|ODAS
|3,99
|653.344.092
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,45
|391.512.834
|% 4,26
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6490
|7,6543
|% -0,63
|
|Euro
|9,3757
|9,3821
|% -0,80
|
|Sterlin
|10,3195
|10,3712
|% -0,90
|
|Frank
|8,6325
|8,6845
|% -0,43
|
|Riyal
|2,0375
|2,0477
|% -0,47
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|3,79
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-34,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-34,31
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,60
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|-0,13
|