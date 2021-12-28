***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2021 21:14
***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Hüseyin ARSLAN 71875000 TRY 47,92
Cüneyt ARSLAN 71875000 TRY 47,92
Melikhan Cüneyt ARSLAN 1562500 TRY 1,04
Emirhan Yaşar ARSLAN 1562500 TRY 1,04
Yaşar ARSLAN 3125000 TRY 2,08
TOPLAM 150000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986789
BIST
18:051.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.913
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.916
En Düşük
1.831
18:0511,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0652
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5200
|
11,9228
En Düşük
11,7593
18:0513,4629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0765
|Açılış
|: 13,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9700
|
13,4914
En Düşük
13,3150
18:05686,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 12,63
|Açılış
|: 687,14
|
|Önceki Kapanış
|: 674,25
|
698,78
En Düşük
669,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|19,36
|6.419.827
|% 10,00
|
|YEOTK
|58,35
|128.375.246
|% 9,99
|
|EDATA
|19,82
|16.506.724
|% 9,99
|
|HEDEF
|6,28
|86.917.010
|% 9,98
|
|PRKAB
|48,92
|12.870.901
|% 9,98
|
|SEYKM
|13,73
|10.762.060
|% -9,97
|
|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
|
|TSPOR
|6,13
|182.911.848
|% -7,96
|
|TETMT
|347,50
|7.174.304
|% -7,85
|
|QNBFB
|39,70
|601.224
|% -7,80
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|SASA
|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
|
|SISE
|13,41
|1.544.686.375
|% -1,03
|
|EREGL
|27,82
|1.390.522.474
|% -3,13
|
|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
|
|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
|
|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
|
|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
|
|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8717
|11,8870
|% 0,55
|
|Euro
|13,4231
|13,4629
|% 0,57
|
|Sterlin
|15,8415
|15,9210
|% 2,17
|
|Frank
|12,8398
|12,9171
|% 2,22
|
|Riyal
|3,1393
|3,1550
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|1,70
|
|Altın Gr.
|687
|687
|12,89
|
|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
|
|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
|
|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,79
|8,80
|0,04
|
|B. Petrol
|78,73
|78,73
|-0,07
|