***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Hüseyin ARSLAN 71875000 TRY 47,92Cüneyt ARSLAN 71875000 TRY 47,92Melikhan Cüneyt ARSLAN 1562500 TRY 1,04Emirhan Yaşar ARSLAN 1562500 TRY 1,04Yaşar ARSLAN 3125000 TRY 2,08TOPLAM 150000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986789BIST