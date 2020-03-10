***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2020Karar Sayısı2020/06Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU KARARIKARAR NO : 2020/06KARAR TARİHİ : 10.03.2020KARARIN MAHİYETİ : Mali Tabloların Onaylanması HakkındaTOPLANTIYA KATILANLAR : HÜSEYİN ARSLAN, CÜNEYT ARSLAN, AHMET HAMDİ GÜVENÇ, MUSTAFA ERDİN, MICHAEL RAYMON KEITH DAVEY, MEHMET BARCA, HAMDİ PINARKARAR METNİYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu 10.03.2020 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda01.01.2019 – 31.12.2019 faaliyet dönemine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar incelenerek gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiş olup, sorumluluk beyanımız aşağıdadır.a) Konsolide bağımsız denetimden geçmiş 31/12/2019 tarihli konsolide bilanço, 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi konsolide gelir tablosu, konsolide ek finansal tablolar, ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826673BIST