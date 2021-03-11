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***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

11.03.2021 23:01



***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2021
Karar Sayısı
2021/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR NO                                    : 2021/04
KARAR TARİHİ                             : 11.03.2021
KARARIN MAHİYETİ                    : Mali Tabloların Onaylanması Hakkında
TOPLANTIYA KATILANLAR         : HÜSEYİN ARSLAN, CÜNEYT ARSLAN, AHMET HAMDİ GÜVENÇ, VEYSEL TEKİN, MEHMET BARCA, HAMDİ PINAR, MICHAEL RAYMON KEITH DAVEY
KARAR METNİ
YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu 11.03.2021 tarihinde şirket merkezinde yaptığı toplantıda
01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet dönemine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar incelenerek gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiş olup, sorumluluk beyanımız aşağıdadır.
a)    Konsolide bağımsız denetimden geçmiş 31/12/2020 tarihli konsolide bilanço, 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi konsolide gelir tablosu, konsolide ek finansal tablolar, ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)    Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibarıyla, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
Oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917712


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