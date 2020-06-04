***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.06.2020 19:12
***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04/06/2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, 2020 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri, BDDK ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için,
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849234
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1035
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 5,72
|Açılış
|: 373,67
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
374,51
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4988
|8,5414
|% 0,60
|
|Frank
|7,0523
|7,0947
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7954
|1,8044
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|19,53
|
|Altın Gr.
|374
|374
|5,74
|
|Cumhuriyet
|2.427
|2.458
|31,80
|
|Tam
|2.498
|2.530
|32,70
|
|Yarım
|1.219
|1.235
|15,90
|
|Çeyrek
|609
|617
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,12
|