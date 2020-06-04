***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04/06/2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 2020 yılı mali tablolarının TTK düzenlemeleri, BDDK ilgili tebliğleri gereği denetlenmesi için,DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız dış denetleme kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849234BIST