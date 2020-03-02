***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler19 41.800 144 6.080 40.789 14.243 103.056Yeni Bakiye19 41.800 144 6.080 40.789 14.243 103.056Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55 14.821 14.876Kar Dağıtımı712 13.531 -14.243Yedeklere Aktarılan Tutarlar19 712 13.531 -14.243Dönem Sonu Bakiyeler41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler19 41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932Yeni Bakiye19 41.800 199 6.792 54.320 14.821 117.932Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)16.820 16.820Kar Dağıtımı741 14.080 -14.821Yedeklere Aktarılan Tutarlar19 741 14.080 -14.821Dönem Sonu Bakiyeler41.800 199 7.533 68.400 16.820 134.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ22 96.585 109.093FAKTORİNG GELİRLERİ96.585 109.093Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler91.190 99.355İskontolu41.912 63.070Diğer49.278 36.285Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.395 9.738İskontolu5.395 9.375Diğer0 363FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERFinansman Kredilerinden Alınan FaizlerFinansman Kredilerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarKİRALAMA GELİRLERİFinansal Kiralama GelirleriFaaliyet Kiralaması GelirleriKiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve KomisyonlarFİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -67.241 -69.439Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-55.384 -60.278Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-509 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.659 -7.505Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-2.689 -1.656BRÜT KAR (ZARAR)29.344 39.654ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -15.257 -17.489Personel Giderleri-9.774 -10.435Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-298 -156Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-5.185 -6.898Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)14.087 22.165DİĞER FAALİYET GELİRLERİ25 7.924 1.854Bankalardan Alınan Faizler587 1.483Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 0Kambiyo İşlemleri Karı1.095 307Diğer6.242 64KARŞILIK GİDERLERİ26 -978 -4.597Özel Karşılıklar-978 -4.597Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.161 -340Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 0Kambiyo İşlemleri Zararı-1.161 -340Diğer0 0NET FAALİYET KARI (ZARARI)19.872 19.082BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.872 19.082SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)28 -3.052 -4.261Cari Vergi Karşılığı-2.734 -3.330Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-318 -946Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 15SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)16.820 14.821DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI16.820 14.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.820 14.821Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı14.295 52.623Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri91.190 129.363Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-64.037 -64.832Alınan Ücret ve Komisyonlar5.395 9.738Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.431 63Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-13.295 -17.360Ödenen Vergiler-2.742 -4.905Diğer-3.647 556Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-37.839 21.704Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-102.427 61.485Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.636 3.781Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)28 -3Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)64.901 -39.212Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.977 -4.347Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-23.544 74.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7 -2.502 -480Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7 171 0Diğer-43 -43Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.374 -523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit14.720 65.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-65.000 -60.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-50.280 5.000Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-76.198 78.804Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar79.292 488Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.094 79.292Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)16.820 14.821DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 55Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19 0 55Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 71Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -16Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYabancı Para Çevrim FarklarıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriNakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.820 14.876Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 782 2.312 3.094 79.292 79.292GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)438.116 438.116 334.711 334.711Faktoring Alacakları5 436.100 436.100 332.254 332.254İskontolu Faktoring Alacakları (Net)190.687 190.687 142.396 142.396Diğer Faktoring Alacakları245.413 245.413 189.858 189.858Finansman Kredileri0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0Takipteki Alacaklar6 10.203 10.203 14.895 14.895Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -8.187 -8.187 -12.438 -12.438ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 2.617 2.617 4.008 4.008MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 76 76 283 283YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 2.564 2.564 2.882 2.882DİĞER AKTİFLER9 2.482 2.482 1.384 1.384ARA TOPLAM446.637 2.312 448.949 422.560 422.560SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)3.766 3.766 0 0Satış Amaçlı3.766 3.766 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI450.403 2.312 452.715 422.560 422.560YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 280.686 15.771 296.457 230.251 230.251FAKTORİNG BORÇLARI13 125 125 97 97KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 1.689 1.689 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 12.800 12.800 63.870 63.870GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR4.301 4.301 8.718 8.718Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı16 901 901 551 551Diğer Karşılıklar16 3.400 3.400 8.167 8.167CARİ VERGİ BORCU17 234 234 8 8ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.357 2.357 1.684 1.684ARA TOPLAM302.192 15.771 317.963 304.628 0 304.628SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Satış Amaçlı0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ÖZKAYNAKLAR19 134.752 134.752 117.932 117.932Ödenmiş Sermaye41.800 41.800 41.800 41.800Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler199 199 199 199Kar Yedekleri7.533 7.533 6.792 6.792Yasal Yedekler7.248 7.248 6.507 6.507Olağanüstü Yedekler285 285 285 285Kar veya Zarar85.220 85.220 69.141 69.141Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı68.400 68.400 54.320 54.320Dönem Net Kâr veya Zararı16.820 16.820 14.821 14.821YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI436.944 15.771 452.715 422.560 0 422.560Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.778 1.778 1.880 1.880RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ102.164 102.164 62.687 62.687ALINAN TEMİNATLAR5 12.220.448 4.962 12.225.410 10.836.894 4.497 10.841.391VERİLEN TEMİNATLAR20 31.699 31.699 32.552 32.552TAAHHÜTLER0 0Cayılamaz Taahhütler0 0Cayılabilir Taahhütler0 0Kiralama Taahhütleri0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0Vadeli Alım Satım İşlemleri0 0Swap Alım Satım İşlemleri0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0Diğer0 0EMANET KIYMETLER390.635 51.973 442.608 296.143 47.755 343.898NAZIM HESAPLAR TOPLAMI12.746.724 56.935 12.803.659 11.230.156 52.252 11.282.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823636BIST