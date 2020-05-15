GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.05.2020 16:22
GÜNCEL HABERLER



***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
04/06/2020
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Oyal İş hanı N108/1 Kat:6 Şişli İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yıllık Faaliyet Raporu, 2019 yılına ait Bilanço ve Kar/,Zarar Tablosu, 2019 yılına ait Finansal tabloların ve Yönetim kurulunca onaylanan 2019 yılına ait İç Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 4- 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki 5- 2019 yılına ilişkin şirketin Bağımsız Denetim Firması seçimi, 6- 2019 Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibraları, 7- 2019 yılına ait kar kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 9- 2019 faaliyet yılı içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının okunması ve tasdiki, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 11- Dilek ve Temenniler
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

     Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15/05/2020 tarihinde şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı N108/1 Kat:6 Şişli / İSTANBUL adresinde üyelerin tamamının katlımı ile toplanmış
2019 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.06.2020 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve 617. Maddeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 12.maddesi gereği çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmasına,
Toplantıya Bakanlık temsilcisi çağrılması için İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845406


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
En Yüksek
102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3605 8,4024 % 0,36  
Frank 7,0548 7,0973 % -0,28  
Riyal 1,8264 1,8356 % -0,28  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 -10,81  
Altın Gr. 382 383 -4,36  
Cumhuriyet 2.458 2.504 -14,90  
Tam 2.531 2.569 -15,30  
Yarım 1.235 1.256 -7,50  
Çeyrek 618 628 -3,80  
Gümüş.Ons 17,04 17,07 0,43  
Gümüş Gr. 3,77 3,77 0,07  
B. Petrol 35,32 35,32 2,82  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru