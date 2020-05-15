***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.05.2020 16:22
***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/05/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
15/05/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
04/06/2020
Saati
14:00
Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Oyal İş hanı N108/1 Kat:6 Şişli İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yıllık Faaliyet Raporu, 2019 yılına ait Bilanço ve Kar/,Zarar Tablosu, 2019 yılına ait Finansal tabloların ve Yönetim kurulunca onaylanan 2019 yılına ait İç Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 4- 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki 5- 2019 yılına ilişkin şirketin Bağımsız Denetim Firması seçimi, 6- 2019 Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibraları, 7- 2019 yılına ait kar kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 9- 2019 faaliyet yılı içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının okunması ve tasdiki, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 11- Dilek ve Temenniler
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15/05/2020 tarihinde şirket merkezi olan, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Oyal İş Hanı N108/1 Kat:6 Şişli / İSTANBUL adresinde üyelerin tamamının katlımı ile toplanmış
2019 yılına ait Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.06.2020 tarihinde saat 14.00'de şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ve 617. Maddeleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.11.2012 tarih, 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğinin 12.maddesi gereği çağrı usulüne uyulmaksızın yapılmasına,
Toplantıya Bakanlık temsilcisi çağrılması için İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaatta bulunulmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845406
BIST