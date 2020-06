***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/05/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/05/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih04/06/2020Saati14:00AdresiEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı N108/1 Kat:6 Şişli İstanbulGündem1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Başkanlık divanına toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 Yıllık Faaliyet Raporu, 2019 yılına ait Bilanço ve Kar/,Zarar Tablosu, 2019 yılına ait Finansal tabloların ve Yönetim kurulunca onaylanan 2019 yılına ait İç Kontrol Raporlarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 4- 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki 5- 2019 yılına ilişkin şirketin Bağımsız Denetim Firması seçimi, 6- 2019 Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçinin ibraları, 7- 2019 yılına ait kar kullanım şeklinin, kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesi, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 9- 2019 faaliyet yılı içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının okunması ve tasdiki, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, 11- Dilek ve Temenniler,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1) Toplantı açılışından sonra Başkanlık Divanı seçimine geçilerek Toplantı Divan Başkanlığı'na Fevzi Öztürkmen' in, Oy Toplayıcı Üyeliğe Vural Güngördü ve Burçin Yücel'in, Katipliğe de Sinan Çam'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2) Toplantı Tutanağının imzalanması için Divan Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu, Finansal Tablolar ile Yönetim Kurulunca onaylanan 2019 yılı İç Denetim Raporları Divan Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 4)Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Bağımsız Denetcisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Erol tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. 5)6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine göre şirketin 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 Vergi numaralı (Ticaret Sicil n304099) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı. 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi 2019 yılı faaliyetlerinden oybirliği ile ibra edildiler. (Kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) 7) Şirketin 2019 yılı kârından gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârın geçmiş yıl kâr/zarar hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi. 8) Yönetim Kurulu üyeleri Fevzi Öztürkmen ‘e her ay net .....-TL, Sinan Çam' a her ay net ....-TL, huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 9)2019 faaliyet yılı içinde alınan tüm Yönetim Kurulu kararları Divan Başkanı tarafından okundu ve oybirliği ile onaylanmasına karar verildi. 10) Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere TC.... Fevzi Öztürkmen,.... TC nolu Sinan Çam, TC.... Vural Güngördü, TC..... Burçin Yücel' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 11) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde hissedarlardan sözalan olmadığından ve görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Genel Kurul Toplantısında alınan kararların Ticaret Siciline tesciline, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandıktan sonra durumun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürülüğü'ne bildirilmesine oybirliğiyle karar verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarYeditepe Faktoring Anonim Şirketi 'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 04.06.2020 tarihinde ,saat 14:00 de , şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Oyal İş Hanı N108/1 Kat:6 Şişli İstanbul adresinde , İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 03.06.2020 tarih ve 54694229 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849229BIST