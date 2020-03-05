***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBir yıllık süre içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 125.000.000.- TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tamamı nitelikli yatırımcılara olacak şekilde finansman bonosu ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ektedir. Saygılarımızla. Kamuoyu bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824492BIST