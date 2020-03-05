***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
05.03.2020 10:55
***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.03.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir yıllık süre içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde toplam Türk Lirası cinsinden 125.000.000.- TL (YüzyirmibeşmilyonTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin tamamı nitelikli yatırımcılara olacak şekilde finansman bonosu ihracına onay verilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul'un 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ektedir. Saygılarımızla. Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824492
BIST
15:38112.504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 1.718,14
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
112.286
15:386,0842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
15:386,8127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0432
|Açılış
|: 6,7940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8233
En Düşük
6,7574
15:38322,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,57
|Açılış
|: 322,77
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
323,33
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.157.637
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|5.967.883
|% 14,93
|
|BURCE
|7,44
|6.710.996
|% 12,05
|
|AGHOL
|18,16
|62.593.416
|% 9,99
|
|EMNIS
|2,46
|54.428
|% 9,82
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,01
|51.525.230
|% -9,61
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|OZBAL
|1,96
|21.321.882
|% -5,31
|
|ASELS
|30,34
|541.189.763
|% 1,88
|
|THYAO
|11,82
|534.973.555
|% 0,60
|
|GARAN
|10,42
|409.250.614
|% 0,58
|
|ODAS
|2,16
|264.919.325
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,58
|219.934.042
|% 0,78
|
|ODAS
|2,16
|264.919.325
|% 2,86
|
|KARSN
|1,94
|194.074.210
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,58
|219.934.042
|% 0,78
|
|IHLGM
|1,35
|69.150.423
|% 2,27
|
|THYAO
|11,82
|534.973.555
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8188
|7,8581
|% 0,28
|
|Frank
|6,3609
|6,3992
|% 0,53
|
|Riyal
|1,6147
|1,6228
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|13,01
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.173
|10,00
|
|Tam
|2.128
|2.181
|7,21
|
|Yarım
|1.029
|1.055
|3,49
|
|Çeyrek
|516
|528
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,02
|
|B. Petrol
|51,12
|51,12
|-0,01
|