YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|23.965.124
|% 19,86
|YKGYO
|3,25
|33.672.871
|% 16,91
|OZBAL
|2,07
|15.836.553
|% 15,00
|OYAYO
|5,88
|3.564.632
|% 14,84
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7846
|7,8237
|% -0,10
|Frank
|6,3428
|6,3810
|% -0,28
|Riyal
|1,6187
|1,6269
|% -0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,62
|Altın Gr.
|322
|322
|0,93
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|38,00
|Tam
|2.124
|2.177
|34,12
|Yarım
|1.027
|1.053
|16,50
|Çeyrek
|515
|527
|8,25
|Gümüş.Ons
|17,15
|17,17
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|B. Petrol
|52,66
|52,66
|0,80
Seans Raporu
- 16:41YKGYO Yüzde 14.39 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 438, 095 adet işlem
- 16:39XU100 Endeks 111, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 9, 066.00 milyon TL de
- 16:39TKNSA Yüzde 8.18 oranında artışla 8.73 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 052, 285 adet işlem
- 16:38OYAYO Yüzde 14.84 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 600, 070 adet işlem
- 16:34 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, KOZAA