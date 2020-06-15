***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.06.2020 15:19
***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit İptali Başvurusu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 20.02.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 05.06.2020 tarihli 2020/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, SPK' nun 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onayladığı 20.02.2021 tarihine kadar geçerliği bulunan ihraç belgemizin ve 125.000.000 TL olan limitimizin kullanılmayacağı kararlaştırıldığından, ilgili limitimizin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Dilekçe.pdf
EK: 2 Yönetim Kurul Karar 2020-11.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851196
BIST
18:05109.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -279,52
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
18:056,8622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0475
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8622
En Düşük
6,8141
18:057,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0558
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
18:05379,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 379,01
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.912.337
|% 10,00
|
|AYCES
|41,18
|2.538.140
|% 9,99
|
|TSPOR
|6,06
|341.104.072
|% 9,98
|
|TACTR
|7,39
|2.301.477
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|125.990
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|318.451
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.780.335
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|495.778
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|256.672
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,87
|705.293
|% -9,37
|
|THYAO
|12,56
|942.109.592
|% -1,57
|
|EKGYO
|1,91
|762.739.294
|% -1,04
|
|SASA
|10,73
|709.724.455
|% 4,07
|
|GARAN
|8,06
|701.250.630
|% -0,98
|
|GUSGR
|4,35
|689.063.303
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,91
|762.739.294
|% -1,04
|
|CEMAS
|1,28
|279.073.889
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|466.173.141
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.927.204
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,26
|221.472.875
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5817
|8,6247
|% 0,72
|
|Frank
|7,1813
|7,2246
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-10,62
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.539
|-21,00
|
|Tam
|2.531
|2.549
|-5,10
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-2,50
|
|Çeyrek
|618
|623
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,22
|17,25
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,66
|38,66
|-0,07
|