***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limit İptali Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 20.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, 05.06.2020 tarihli 2020/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, SPK' nun 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onayladığı 20.02.2021 tarihine kadar geçerliği bulunan ihraç belgemizin ve 125.000.000 TL olan limitimizin kullanılmayacağı kararlaştırıldığından, ilgili limitimizin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Dilekçe.pdfEK: 2 Yönetim Kurul Karar 2020-11.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851196BIST