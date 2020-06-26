***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.06.2020 14:44
***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Limit İptali Başvuru Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 20.02.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 05.06.2020 tarihli 2020/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, SPK' nun 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onayladığı 20.02.2021 tarihine kadar geçerliği bulunan ihraç belgemizin ve 125.000.000 TL olan limitimizin kullanılmayacağı kararlaştırıldığından, ilgili limitimizin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Kurulun 25.06.2020 tarih ve 38 / 773 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Dilekçe.pdf
EK: 2 Yönetim Kurul Karar 2020-11.pdf
EK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853107
BIST
15:38114.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 710,83
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.802
15:386,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:387,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:38388,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,53
|Açılış
|: 388,25
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.341.025
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|163.665.991
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.461.737
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|34.716.232
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.249.965
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,22
|228.199.900
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|LUKSK
|15,10
|1.459.124
|% -4,79
|
|ISFIN
|4,20
|914.785.718
|% 3,96
|
|ODAS
|2,38
|558.712.203
|% 4,39
|
|KARSN
|2,77
|536.385.962
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,05
|533.826.010
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,63
|505.424.227
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,63
|505.424.227
|% 1,24
|
|ODAS
|2,38
|558.712.203
|% 4,39
|
|ISFIN
|4,20
|914.785.718
|% 3,96
|
|KARSN
|2,77
|536.385.962
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,05
|533.826.010
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4692
|8,5117
|% -0,21
|
|Frank
|7,2073
|7,2507
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,65
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.538
|-2,50
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-2,60
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-1,30
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|41,03
|41,03
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:50NIBAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 600, 010 adet işlem
-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, KOZAA
-
15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PETKM, SISE
-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 767, 3 artarak (% 0.72 ) 107, 062
-
15:49
TACTR, IZTAR, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında