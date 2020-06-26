Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.06.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limit İptali Başvuru Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 20.02.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 05.06.2020 tarihli 2020/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, SPK' nun 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onayladığı 20.02.2021 tarihine kadar geçerliği bulunan ihraç belgemizin ve 125.000.000 TL olan limitimizin kullanılmayacağı kararlaştırıldığından, ilgili limitimizin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Kurulun 25.06.2020 tarih ve 38 / 773 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Dilekçe.pdf
EK: 2 Yönetim Kurul Karar 2020-11.pdf
EK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853107


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:38114.850
Değişim :  0,62% |  710,83
Açılış :  115.117  
Önceki Kapanış :  114.139  
En Yüksek
115.355 En Düşük
114.802
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,97 80.341.025 % 9,94  
EKIZ 10,42 1.448.417 % 9,92  
AYEN 5,33 163.665.991 % 9,90  
SARKY 6,90 29.461.737 % 9,87  
DAGI 6,69 34.716.232 % 9,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4692 8,5117 % -0,21  
Frank 7,2073 7,2507 % 0,12  
Riyal 1,8220 1,8311 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -2,65  
Altın Gr. 388 389 -0,24  
Cumhuriyet 2.520 2.538 -2,50  
Tam 2.593 2.604 -2,60  
Yarım 1.260 1.274 -1,30  
Çeyrek 630 638 -0,70  
Gümüş.Ons 17,82 17,85 0,04  
Gümüş Gr. 3,94 3,94 0,01  
B. Petrol 41,03 41,03 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru