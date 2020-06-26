***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Limit İptali Başvuru Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.02.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 20.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, 05.06.2020 tarihli 2020/11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, SPK' nun 20.02.2020 tarih ve 11/239 sayılı kararı ile onayladığı 20.02.2021 tarihine kadar geçerliği bulunan ihraç belgemizin ve 125.000.000 TL olan limitimizin kullanılmayacağı kararlaştırıldığından, ilgili limitimizin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Kurulun 25.06.2020 tarih ve 38 / 773 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Dilekçe.pdfEK: 2 Yönetim Kurul Karar 2020-11.pdfEK: 3 Sermaye Piyasası Kurulu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853107BIST