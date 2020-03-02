***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/03/2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/03/2020Karar Sayısı2020/5Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) , İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE FİNANSAL RAPORLARDA SORUMLULUK BEYANI2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal tabloların,- Tarafımızdan incelendiğini- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,Fevzi ÖZTÜRKMENYönetim Kurulu BaşkanıBurçin YÜCELYönetim Kurulu Başkan Yard.Genel MüdürVural GÜNGÖRDÜYönetim Kurulu ÜyesiKredilerden Sorumlu Genel Müdür Yard.Genel Müdür VekiliSİNAN ÇAMYönetim Kurulu Üyesi( İç Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823639BIST