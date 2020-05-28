YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği









YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanYeditepe Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiYeni UnvanYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/07/2019AçıklamalarŞirketimizin ana sözleşme değişikliği 17.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş olup unvanımız "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" olarak değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847351BIST