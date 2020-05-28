YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği
28.05.2020 17:48
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/07/2019
Açıklamalar
Şirketimizin ana sözleşme değişikliği 17.07.2019 tarihi itibariyle İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiş olup unvanımız "Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" olarak değişmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847351
BIST
18:00105.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 463,92
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0494
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0801
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5445
En Düşük
7,4416
18:00377,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 5,29
|Açılış
|: 377,65
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.675.900
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.861.942
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|206.855
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|316.312.099
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3773
|8,4193
|% 1,17
|
|Frank
|7,0343
|7,0767
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8097
|1,8188
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,23
|
|Altın Gr.
|377
|377
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.479
|32,50
|
|Tam
|2.519
|2.555
|44,80
|
|Yarım
|1.229
|1.243
|16,30
|
|Çeyrek
|615
|622
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,05
|
|B. Petrol
|35,20
|35,20
|0,60
|