YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.02.2021 13:11
YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.yeditepedenetim.com.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN ÇETİN 13940 TRY 23,23
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 11820 TRY 19,70
MEHMET RUYAN SOYDAN 10620 TRY 17,70
ZEKERİYA ÇELİK 9500 TRY 15,83
SADRETTİN DEMİRAY 6600 TRY 11,00
MEHMET SAAT 6420 TRY 10,70
YILMAZ GÜNEY 100 TRY 0,17
EROL ERYÜRÜK 100 TRY 0,17
ERKİN SAĞBAN 100 TRY 0,17
HASAN ERARSLAN 100 TRY 0,17
ERDOĞDU ÖZ 100 TRY 0,17
HAKAN KOCA 100 TRY 0,17
MEHMET ALİ ORAK 100 TRY 0,17
KAZIM ÇALIŞKAN 100 TRY 0,17
FAHRİ ARIKAN 100 TRY 0,17
İBRAHİM TÜRKİŞ 100 TRY 0,17
MUSTAFA SERDAR SUNAR 100 TRY 0,17
TOPLAM 60000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911347
BIST
14:331.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.557
14:337,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0244
|Açılış
|: 6,9970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
14:338,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0462
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5228
En Düşük
8,4299
14:33404,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 4,38
|Açılış
|: 404,40
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
405,88
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler14:33
|DERIM
|12,76
|29.479.018
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.001.970
|% 9,99
|
|LINK
|42,70
|47.734.387
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|KRTEK
|13,70
|120.812.675
|% -9,81
|
|SASA
|40,70
|2.051.640.796
|% -9,19
|
|THYAO
|12,69
|1.320.153.030
|% 3,17
|
|KOZAL
|142,90
|991.520.640
|% -1,38
|
|VAKBN
|4,74
|822.977.181
|% -1,25
|
|KARSN
|5,45
|753.315.376
|% 4,61
|
|TSKB
|1,81
|337.099.664
|% 4,02
|
|VAKBN
|4,74
|822.977.181
|% -1,25
|
|KARSN
|5,45
|753.315.376
|% 4,61
|
|EKGYO
|2,46
|341.401.108
|% 0,82
|
|ODAS
|4,10
|475.945.941
|% 2,50
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0033
|7,0058
|% 0,35
|
|Euro
|8,5055
|8,5100
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7876
|9,8367
|% 0,40
|
|Frank
|7,7556
|7,8023
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8593
|1,8687
|% 0,20
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|15,75
|
|Altın Gr.
|404
|404
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.675
|2.743
|31,21
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|15,10
|
|Çeyrek
|649
|663
|7,55
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,52
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,65
|62,65
|0,51
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:45EUYO
Yüzde 8.00 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 020 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 25 artarak (% 0.14 ) 1, 625
-
14:44XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 20, 649.00 milyon TL de
-
14:44GSRAY
Yüzde 9.12 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 043, 290 adet işlem
-
14:43LKMNH
Yüzde 5.75 oranında artışla 19.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 951, 979 adet işlem