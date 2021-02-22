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YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.02.2021 13:11



YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.yeditepedenetim.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN ÇETİN 13940 TRY 23,23
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 11820 TRY 19,70
MEHMET RUYAN SOYDAN 10620 TRY 17,70
ZEKERİYA ÇELİK 9500 TRY 15,83
SADRETTİN DEMİRAY 6600 TRY 11,00
MEHMET SAAT 6420 TRY 10,70
YILMAZ GÜNEY 100 TRY 0,17
EROL ERYÜRÜK 100 TRY 0,17
ERKİN SAĞBAN 100 TRY 0,17
HASAN ERARSLAN 100 TRY 0,17
ERDOĞDU ÖZ 100 TRY 0,17
HAKAN KOCA 100 TRY 0,17
MEHMET ALİ ORAK 100 TRY 0,17
KAZIM ÇALIŞKAN 100 TRY 0,17
FAHRİ ARIKAN 100 TRY 0,17
İBRAHİM TÜRKİŞ 100 TRY 0,17
MUSTAFA SERDAR SUNAR 100 TRY 0,17
TOPLAM 60000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911347


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Tam 2.675 2.743 31,21  
Yarım 1.293 1.327 15,10  
Çeyrek 649 663 7,55  
Gümüş.Ons 27,47 27,52 0,30  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,08  
B. Petrol 62,65 62,65 0,51  
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