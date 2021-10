YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Okul Sok. No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 34662 Üsküdar / İstanbulElektronik Posta AdresiE-postainfo@yeditepedenetim.com.tryeditepedenetim@hs06.kep.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksFahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sk. Altunizade Sit. E Blok D:16 Altunizade Üsküdar / İstanbul 0216 327 62 62 0216 327 62 63Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)SADRETTİN DEMİRAY 12000 TRY 20,00MEHMET RUYAN SOYDAN 9600 TRY 16,00MEHMET SAAT 8300 TRY 13,83MEHMET NADİ ABBASOĞLU 8100 TRY 13,50HÜSEYİN ÇETİN 8100 TRY 13,50YILMAZ GÜNEY 6900 TRY 11,50ZEKERİYA ÇELİK 6900 TRY 11,50EROL ERYÜRÜK 10 TRY 0,02ERKİN SAĞBAN 10 TRY 0,02HASAN ERARSLAN 10 TRY 0,02ERDOĞDU ÖZ 10 TRY 0,02HAKAN KOCA 10 TRY 0,02MEHMET ALİ ORAK 10 TRY 0,02KAZIM ÇALIŞKAN 10 TRY 0,02FAHRİ ARIKAN 10 TRY 0,02İBRAHİM TÜRKİŞ 10 TRY 0,02MUSTAFA SERDAR SUNAR 10 TRY 0,02TOPLAM 60000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MEHMET NADİ ABBASOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 13.5MEHMET RÜYAN SOYDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 16MEHMET SAAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 13.83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972467BIST