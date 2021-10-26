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YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2021 16:10



YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Okul Sok. No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 34662 Üsküdar / İstanbul

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@yeditepedenetim.com.tr
yeditepedenetim@hs06.kep.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sk. Altunizade Sit. E Blok D:16 Altunizade Üsküdar / İstanbul 0216 327 62 62 0216 327 62 63

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
SADRETTİN DEMİRAY 12000 TRY 20,00
MEHMET RUYAN SOYDAN 9600 TRY 16,00
MEHMET SAAT 8300 TRY 13,83
MEHMET NADİ ABBASOĞLU 8100 TRY 13,50
HÜSEYİN ÇETİN 8100 TRY 13,50
YILMAZ GÜNEY 6900 TRY 11,50
ZEKERİYA ÇELİK 6900 TRY 11,50
EROL ERYÜRÜK 10 TRY 0,02
ERKİN SAĞBAN 10 TRY 0,02
HASAN ERARSLAN 10 TRY 0,02
ERDOĞDU ÖZ 10 TRY 0,02
HAKAN KOCA 10 TRY 0,02
MEHMET ALİ ORAK 10 TRY 0,02
KAZIM ÇALIŞKAN 10 TRY 0,02
FAHRİ ARIKAN 10 TRY 0,02
İBRAHİM TÜRKİŞ 10 TRY 0,02
MUSTAFA SERDAR SUNAR 10 TRY 0,02
TOPLAM 60000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MEHMET NADİ ABBASOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 13.5
MEHMET RÜYAN SOYDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 16
MEHMET SAAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 13.83




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972467


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Tam 3.590 3.681 -0,14  
Yarım 1.735 1.780 -0,07  
Çeyrek 870 890 -0,03  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 -0,03  
Gümüş Gr. 7,37 7,38 -0,04  
B. Petrol 84,27 84,27 -1,38  
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