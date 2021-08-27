***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [YEOTK]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYEOTK.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Miktar*: 5.000.000 TL nominal, Aracı: GLB Kapanış Tarihi: 01.09.2021, Fiyat: 20,00 TL *Fazla talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 120.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960708BIST