***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.08.2021 09:36
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
YEOTK.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. Miktar*: 5.000.000 TL nominal, Aracı: GLB Kapanış Tarihi: 01.09.2021, Fiyat: 20,00 TL *Fazla talep gelmesi halinde 1.000.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 120.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960708
BIST
13:481.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:488,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:489,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:48484,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,63
|Açılış
|: 484,77
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DESA
|10,12
|6.875.612
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,15
|50.542.129
|% 8,22
|
|ALCAR
|333,00
|59.536.989
|% 7,77
|
|EDATA
|12,13
|4.516.120
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|KNFRT
|16,33
|15.700.812
|% -4,28
|
|GESAN
|23,58
|434.719.471
|% -4,22
|
|PENTA
|80,00
|2.512.423
|% -4,19
|
|THYAO
|12,59
|436.093.998
|% -1,56
|
|GESAN
|23,58
|434.719.471
|% -4,22
|
|KRDMD
|7,66
|372.722.644
|% 1,32
|
|PETKM
|6,22
|322.501.331
|% 2,30
|
|GARAN
|9,47
|295.125.403
|% 0,32
|
|ODAS
|1,48
|135.794.100
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,54
|140.053.459
|% 0,40
|
|PETKM
|6,22
|322.501.331
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,66
|372.722.644
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,10
|196.155.843
|% 1,99
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3985
|8,4010
|% 0,15
|
|Euro
|9,8747
|9,8827
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4769
|11,5344
|% 0,21
|
|Frank
|9,1144
|9,1693
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2327
|2,2439
|% 0,17
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|1,01
|