***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.07.2022 09:04
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3125 TL Teorik Fiyat: 73,638 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045667
BIST
11:472.433
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 50,45
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.436
En Düşük
2.402
11:4717,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1032
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5084
En Düşük
17,2771
11:4717,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1801
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:47966,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,61
|Açılış
|: 966,48
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,32
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:47
|RTALB
|9,24
|100.378.387
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|76.241.653
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|21.055.664
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|BIZIM
|19,05
|29.082.853
|% 9,23
|
|GESAN
|47,40
|147.545.594
|% -7,87
|
|SILVR
|20,68
|49.761.258
|% -6,17
|
|PINSU
|5,90
|20.728.522
|% -5,45
|
|DOBUR
|44,58
|4.124.690
|% -4,33
|
|SMRTG
|30,26
|86.008.179
|% -3,94
|
|THYAO
|48,58
|1.241.748.385
|% 1,34
|
|EREGL
|27,26
|855.610.544
|% 5,01
|
|TUPRS
|239,80
|423.179.999
|% 5,27
|
|SASA
|41,06
|378.595.244
|% 3,53
|
|KRDMD
|10,72
|319.153.463
|% 4,69
|
|EKGYO
|2,97
|273.107.650
|% 0,68
|
|ODAS
|3,40
|303.162.851
|% 4,29
|
|YKBNK
|4,29
|238.341.791
|% 2,63
|
|TSKB
|2,16
|103.104.983
|% 3,35
|
|EREGL
|27,26
|855.610.544
|% 5,01
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4876
|17,5031
|% 0,59
|
|Euro
|17,7138
|17,7315
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,8170
|20,9214
|% 1,14
|
|Frank
|17,8809
|17,9886
|% 0,69
|
|Riyal
|4,6438
|4,6671
|% 0,53
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,08
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,59
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.592
|6.672
|-32,00
|
|Yarım
|3.203
|3.256
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.628
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,64
|