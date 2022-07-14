***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***YEOTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler YEOTK18.07.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaYEO TEKNOLOJI ENERJI YEOTK 0,3125 0,28125Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045447BIST