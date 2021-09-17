***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 10:00
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964208
BIST
11:091.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,50
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
11:098,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,5947
En Düşük
8,5060
11:0910,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0661
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1390
En Düşük
10,0237
11:09486,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,83
|Açılış
|: 486,23
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TEZOL
|18,44
|10.701.193
|% 9,96
|
|GARFA
|10,28
|4.445.821
|% 9,95
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|YAPRK
|33,78
|9.859.115
|% 7,03
|
|AKSA
|21,46
|36.706.727
|% 5,92
|
|ISKPL
|7,35
|122.667.969
|% -8,24
|
|KTSKR
|66,80
|12.469.745
|% -7,35
|
|IHGZT
|1,08
|44.389.365
|% -6,90
|
|NIBAS
|11,00
|4.207.970
|% -6,14
|
|DIRIT
|5,01
|93.181
|% -4,93
|
|YEOTK
|52,45
|181.375.189
|% 1,25
|
|KOZAL
|94,90
|131.293.083
|% 0,05
|
|ISKPL
|7,35
|122.667.969
|% -8,24
|
|ORCAY
|18,30
|80.263.043
|% -0,81
|
|ESEN
|35,34
|59.302.571
|% 2,49
|
|ISKPL
|7,35
|122.667.969
|% -8,24
|
|PEKGY
|0,97
|9.415.762
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,60
|13.063.518
|% 5,26
|
|ORCAY
|18,30
|80.263.043
|% -0,81
|
|YEOTK
|52,45
|181.375.189
|% 1,25
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5850
|8,5872
|% 0,72
|
|Euro
|10,1175
|10,1250
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,8086
|11,8678
|% 0,76
|
|Frank
|9,2323
|9,2880
|% 0,91
|
|Riyal
|2,2825
|2,2939
|% 0,73
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,96
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,39
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
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11:19AKYHO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 007, 295 adet işlem
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11:18HURGZ
Yüzde 5.38 oranında artışla 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 300, 686 adet işlem
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11:17XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 2, 994.00 milyon TL de
-
11:17BASGZ
Yüzde 4.12 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 691, 237 adet işlem
-
11:16HURGZ
Yüzde 6.28 oranında artışla 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 889 adet işlem