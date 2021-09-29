***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 10:55
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965659
BIST
12:121.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
12:128,8511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
12:1210,3337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0439
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
12:12495,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,56
|Açılış
|: 495,88
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler12:12
|MANAS
|17,29
|19.433.738
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.126.323
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.733.247
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|RALYH
|6,67
|178.344.487
|% 7,58
|
|KTSKR
|41,04
|109.582.253
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|465.582
|% -9,98
|
|DOGUB
|4,98
|7.481.797
|% -6,74
|
|HURGZ
|2,42
|18.264.758
|% -6,56
|
|YEOTK
|83,20
|73.239.910
|% -6,04
|
|GARAN
|8,97
|473.535.371
|% 1,47
|
|THYAO
|13,79
|407.033.287
|% 0,07
|
|KOZAL
|97,00
|288.204.959
|% 2,81
|
|TUPRS
|112,40
|238.754.301
|% -0,44
|
|SISE
|8,08
|223.030.581
|% 0,75
|
|GARAN
|8,97
|473.535.371
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,37
|96.537.674
|% 1,28
|
|PEKGY
|0,97
|32.811.832
|% 1,04
|
|TSKB
|1,20
|36.180.086
|% 1,69
|
|THYAO
|13,79
|407.033.287
|% 0,07
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8467
|8,8511
|% -0,22
|
|Euro
|10,3264
|10,3337
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,9217
|11,9815
|% -0,37
|
|Frank
|9,4887
|9,5459
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3525
|2,3643
|% -0,17
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|8,71
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|9,18
|
|Yarım
|1.578
|1.620
|4,44
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|-0,58
|
Seans Raporu
12:12
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12:27FRIGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 23.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 461 adet işlem
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12:26EUYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 127 adet işlem
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12:25XU100
Endeks 1, 395 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 4, 364.00 milyon TL de
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12:25KAPLM
Yüzde 6.18 oranında artışla 23.04 lira fiyatla işlem gören hissede 157, 657 adet işlem
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12:24MANAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 135, 084 adet işlem