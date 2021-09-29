***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 11:13
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965663
BIST
13:191.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,89
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
13:198,8575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
13:1910,3312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0464
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
13:19496,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,51
|Açılış
|: 496,83
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler13:19
|MANAS
|17,29
|20.524.132
|% 9,99
|
|BEYAZ
|8,99
|8.279.971
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.798.402
|% 9,76
|
|ISBIR
|56,00
|1.432.769
|% 9,16
|
|FMIZP
|109,90
|13.368.767
|% 8,49
|
|KTSKR
|41,04
|111.534.525
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|506.492
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.016.718
|% -9,65
|
|DIRIT
|3,76
|500.973
|% -9,18
|
|GARFA
|13,16
|5.174.811
|% -7,97
|
|THYAO
|13,84
|626.830.558
|% 0,44
|
|GARAN
|8,97
|535.400.476
|% 1,47
|
|KOZAL
|97,05
|317.805.516
|% 2,86
|
|TUPRS
|112,30
|265.057.521
|% -0,53
|
|ORCAY
|18,63
|253.105.607
|% -2,20
|
|GARAN
|8,97
|535.400.476
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,36
|130.198.087
|% 0,85
|
|THYAO
|13,84
|626.830.558
|% 0,44
|
|TSKB
|1,20
|42.187.739
|% 1,69
|
|PEKGY
|0,97
|33.652.660
|% 1,04
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8486
|8,8575
|% -0,14
|
|Euro
|10,3236
|10,3312
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9461
|12,0061
|% -0,16
|
|Frank
|9,5047
|9,5620
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3542
|2,3660
|% -0,10
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|11,40
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|11,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|14,77
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|7,15
|
|Çeyrek
|793
|811
|3,57
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|-0,33
|