***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 10:01
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969376
BIST
18:051.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
0
En Düşük
0
18:058,9402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9050
|
8,9680
En Düşük
8,9134
18:0510,3602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0227
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3953
En Düşük
10,3412
18:05503,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,04
|Açılış
|: 503,90
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
503,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|28,62
|42.717.876
|% 0,00
|
|DARDL
|2,55
|22.022.238
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|52.912.042
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,00
|572.871.238
|% 0,00
|
|TOASO
|51,70
|184.046.577
|% 0,00
|
|BASGZ
|28,62
|42.717.876
|% 0,00
|
|DARDL
|2,55
|22.022.238
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|52.912.042
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,00
|572.871.238
|% 0,00
|
|TOASO
|51,70
|184.046.577
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|ASELS
|15,77
|1.121.651.270
|% 0,00
|
|SASA
|27,50
|942.680.072
|% 0,00
|
|THYAO
|14,09
|922.184.227
|% 0,00
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|448.711.572
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,37
|460.235.146
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|1.517.302.276
|% 0,00
|
|PETKM
|6,14
|866.409.213
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,58
|302.158.880
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9356
|8,9402
|% -0,31
|
|Euro
|10,3519
|10,3602
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1644
|12,2254
|% -0,08
|
|Frank
|9,5898
|9,6475
|% -0,45
|
|Riyal
|2,3733
|2,3852
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-2,50
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.348
|3.399
|-12,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|13,96
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|6,75
|
|Çeyrek
|808
|826
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,46
|83,46
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MERIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 19.16 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 604 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 094, 058 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 29 kaybederek (% -0.02 ) 1, 225
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, PKENT, DOBUR, AVGYO, MERIT, MAALT, AYCES
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, KERVN, IDEAS, SEYKM