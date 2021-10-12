***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2021 10:17
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969722
BIST
10:561.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.420
En Düşük
1.408
10:569,0265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
9,0404
En Düşük
8,9883
10:5610,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0400
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4719
En Düşük
10,3841
10:56509,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,17
|Açılış
|: 509,78
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler10:53
|MERIT
|23,16
|8.906.665
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|319.394
|% 9,97
|
|EDIP
|3,81
|36.763.519
|% 9,80
|
|GESAN
|23,02
|78.088.902
|% 6,57
|
|ETILR
|5,45
|72.910
|% 4,81
|
|KLNMA
|18,92
|235.724
|% -9,99
|
|PRKAB
|21,30
|60.592.587
|% -9,97
|
|YUNSA
|14,30
|14.999.186
|% -9,95
|
|YEOTK
|80,00
|47.908.144
|% -6,38
|
|AYCES
|53,50
|1.206.549
|% -6,14
|
|GARAN
|9,47
|382.816.206
|% 0,32
|
|TUPRS
|127,20
|253.988.181
|% 1,11
|
|MAREN
|8,73
|150.471.003
|% 3,93
|
|YKBNK
|2,41
|147.517.033
|% -0,41
|
|SASA
|28,26
|139.333.544
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,41
|147.517.033
|% -0,41
|
|GARAN
|9,47
|382.816.206
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,79
|71.638.758
|% 0,00
|
|ODAS
|1,53
|56.699.727
|% 0,66
|
|TSKB
|1,20
|40.229.321
|% 0,00
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0234
|9,0244
|% 0,26
|
|Euro
|10,4353
|10,4395
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,2334
|12,2947
|% 0,27
|
|Frank
|9,6992
|9,7577
|% 0,38
|
|Riyal
|2,3997
|2,4118
|% 0,29
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|4,06
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|-0,01
|