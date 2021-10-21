***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2021 11:06
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971653
BIST
10:541.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.433
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.436
En Düşük
1.429
10:549,2618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0500
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2777
En Düşük
9,1938
10:5410,7962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0460
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8301
En Düşük
10,7257
10:54530,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,89
|Açılış
|: 530,65
|
|Önceki Kapanış
|: 527,79
|
532,28
En Düşük
526,87
BIST En Aktif Hisseler10:52
|HLGYO
|2,62
|33.840.468
|% 9,62
|
|ZRGYO
|1,74
|45.860.840
|% 9,43
|
|VKGYO
|1,61
|67.622.775
|% 7,33
|
|OLMK
|7,55
|4.585.166
|% 7,24
|
|ATAGY
|4,16
|1.490.550
|% 6,94
|
|KERVN
|0,72
|358.545
|% -8,86
|
|DOBUR
|31,96
|768.225
|% -6,00
|
|PRKAB
|18,98
|20.484.636
|% -5,76
|
|BIOEN
|25,52
|44.686.424
|% -5,48
|
|MERIT
|27,76
|8.361.697
|% -5,19
|
|GARAN
|9,09
|388.379.957
|% -0,22
|
|THYAO
|13,88
|358.099.387
|% 0,58
|
|FROTO
|179,60
|228.710.428
|% 1,58
|
|EKGYO
|1,94
|208.028.987
|% 1,04
|
|PETKM
|6,26
|190.692.611
|% 1,46
|
|EKGYO
|1,94
|208.028.987
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,47
|179.282.392
|% 0,41
|
|VKGYO
|1,61
|67.622.775
|% 7,33
|
|GARAN
|9,09
|388.379.957
|% -0,22
|
|PETKM
|6,26
|190.692.611
|% 1,46
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2606
|9,2630
|% 0,56
|
|Euro
|10,7914
|10,7973
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,7424
|12,8063
|% 0,37
|
|Frank
|10,0194
|10,0797
|% 0,36
|
|Riyal
|2,4601
|2,4725
|% 0,48
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|0,49
|
|Altın Gr.
|531
|531
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,59
|
Seans Raporu
10:52
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