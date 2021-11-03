***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 13:01
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974235
BIST
15:131.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:139,7255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1231
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:1311,2743
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1510
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:13556,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,44
|Açılış
|: 556,49
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:11
|IHAAS
|5,06
|27.462.932
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|77.242.316
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|103.411.368
|% 9,71
|
|PRKAB
|24,54
|169.736.219
|% 9,26
|
|DOBUR
|70,25
|41.789.989
|% 9,08
|
|NUGYO
|11,38
|32.208.337
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|102.382.969
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.009.448
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.351.683
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.062.842
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.116.120.117
|% 0,20
|
|THYAO
|15,46
|1.599.220.127
|% -0,19
|
|SISE
|8,75
|1.022.039.311
|% 1,51
|
|FROTO
|199,30
|966.193.283
|% 3,21
|
|TSPOR
|5,04
|902.825.873
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,97
|742.910.082
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|883.976.253
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|3.116.120.117
|% 0,20
|
|TSKB
|1,39
|295.111.518
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,04
|902.825.873
|% -6,15
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7225
|9,7274
|% 1,30
|
|Euro
|11,2558
|11,2819
|% 1,43
|
|Sterlin
|13,1953
|13,2614
|% 1,23
|
|Frank
|10,5884
|10,6522
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5762
|2,5891
|% 0,94
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-3,13
|
|Altın Gr.
|556
|556
|3,92
|
|Cumhuriyet
|3.676
|3.731
|45,00
|
|Tam
|3.658
|3.750
|43,27
|
|Yarım
|1.768
|1.814
|20,92
|
|Çeyrek
|887
|907
|10,47
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,08
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|