***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 10:43
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976168
BIST
10:561.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:569,7256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:5611,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0639
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:56568,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,93
|Açılış
|: 568,81
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:53
|TSPOR
|6,18
|23.346.798
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|GSDDE
|4,25
|16.167.470
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|VERTU
|27,40
|57.787.246
|% 6,70
|
|ERSU
|4,64
|28.181.012
|% -9,90
|
|INVEO
|29,14
|4.262.803
|% -7,78
|
|AKFGY
|5,50
|15.605.580
|% -7,09
|
|KARYE
|13,50
|65.086.944
|% -6,51
|
|DOKTA
|35,66
|5.191.338
|% -4,91
|
|PETKM
|6,88
|623.429.603
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,08
|615.224.493
|% 1,32
|
|THYAO
|18,30
|610.848.423
|% 1,39
|
|GARAN
|10,68
|551.597.533
|% -0,93
|
|SISE
|9,16
|440.638.156
|% 2,12
|
|YKBNK
|3,08
|615.224.493
|% 1,32
|
|PETKM
|6,88
|623.429.603
|% 0,88
|
|ODAS
|1,50
|113.982.837
|% 1,35
|
|TSKB
|1,60
|85.960.115
|% 0,00
|
|GARAN
|10,68
|551.597.533
|% -0,93
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7212
|9,7266
|% 0,51
|
|Euro
|11,2751
|11,2854
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,1489
|13,2148
|% 0,44
|
|Frank
|10,6037
|10,6676
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5842
|2,5972
|% 0,44
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-3,37
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|-0,04
|
Seans Raporu
10:53
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11:09XU100
Endeks 1, 613 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 6, 441.00 milyon TL de
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11:09GSDDE
Yüzde 7.07 oranında artışla 4.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 819, 175 adet işlem
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11:06GSDDE
Yüzde 7.32 oranında artışla 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 779, 761 adet işlem
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11:05VERTU
Yüzde 6.70 oranında artışla 27.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 107, 760 adet işlem
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11:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, DOHOL, GARAN