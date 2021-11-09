***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 15:38
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976260
BIST
15:541.626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 17,09
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
15:549,7332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0556
|Açılış
|: 9,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
15:5411,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0536
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
15:54570,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,86
|Açılış
|: 570,48
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,35
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TSPOR
|6,18
|27.084.814
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|14.035.892
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,26
|123.112.744
|% 8,38
|
|GSDDE
|4,29
|31.135.491
|% 8,33
|
|SUMAS
|91,05
|227.238
|% 6,49
|
|KARYE
|13,00
|172.712.029
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|359.603.791
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.125.032
|% -9,90
|
|INVEO
|28,80
|14.445.003
|% -8,86
|
|AKFGY
|5,43
|34.744.401
|% -8,28
|
|PETKM
|7,02
|2.537.171.781
|% 2,93
|
|GARAN
|10,84
|2.138.443.272
|% 0,56
|
|THYAO
|18,13
|2.082.591.238
|% 0,44
|
|SISE
|9,40
|1.753.681.674
|% 4,79
|
|YKBNK
|3,13
|1.072.968.549
|% 2,96
|
|PETKM
|7,02
|2.537.171.781
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,13
|1.072.968.549
|% 2,96
|
|ODAS
|1,54
|438.141.821
|% 4,05
|
|GARAN
|10,84
|2.138.443.272
|% 0,56
|
|SISE
|9,40
|1.753.681.674
|% 4,79
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7289
|9,7332
|% 0,57
|
|Euro
|11,2665
|11,2760
|% 0,48
|
|Sterlin
|13,1481
|13,2141
|% 0,43
|
|Frank
|10,5841
|10,6478
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5849
|2,5978
|% 0,46
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|1,05
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,56
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|0,00
|
|Tam
|3.753
|3.847
|1,98
|
|Yarım
|1.814
|1.861
|0,95
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,35
|