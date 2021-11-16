***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 14:27
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978004
BIST
16:431.696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -6,51
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.690
16:4310,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1898
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2537
En Düşük
10,0421
16:4311,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,2128
|Açılış
|: 11,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
11,6661
En Düşük
11,4245
16:43614,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 11,91
|Açılış
|: 614,60
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
617,72
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ELITE
|19,72
|94.433.937
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|52.577.647
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|9.397.328
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|502.095
|% 9,89
|
|IHAAS
|4,47
|33.705.628
|% 9,83
|
|OYLUM
|8,00
|11.474.180
|% -8,68
|
|NUGYO
|10,12
|9.731.482
|% -7,33
|
|ARASE
|96,80
|72.929.723
|% -7,28
|
|ISBIR
|48,50
|876.336
|% -7,00
|
|SKBNK
|1,16
|417.803.613
|% -6,45
|
|GARAN
|12,25
|3.252.858.482
|% 5,33
|
|YKBNK
|3,35
|2.681.386.328
|% -1,18
|
|AKBNK
|7,12
|2.467.360.396
|% 2,15
|
|PETKM
|7,81
|1.850.818.655
|% -1,51
|
|THYAO
|17,72
|1.421.119.587
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,35
|2.681.386.328
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,16
|417.803.613
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,12
|2.467.360.396
|% 2,15
|
|GARAN
|12,25
|3.252.858.482
|% 5,33
|
|TSKB
|1,61
|399.063.725
|% -6,40
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2390
|10,2476
|% 1,89
|
|Euro
|11,6426
|11,6489
|% 1,86
|
|Sterlin
|13,7027
|13,7715
|% 1,91
|
|Frank
|10,9934
|11,0596
|% 1,56
|
|Riyal
|2,7172
|2,7308
|% 1,61
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.872
|8,19
|
|Altın Gr.
|615
|615
|12,81
|
|Cumhuriyet
|4.073
|4.135
|108,00
|
|Tam
|4.056
|4.158
|110,46
|
|Yarım
|1.960
|2.011
|53,44
|
|Çeyrek
|983
|1.006
|26,72
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,28
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,29
|8,30
|0,18
|
|B. Petrol
|82,49
|82,49
|0,44
|
Seans Raporu
16:43
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 25 kaybederek (% -0.35 ) 1, 505
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ELITE, DIRIT, IHAAS
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16:54
NTGAZ, ESCAR, RALYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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SNPAM, GARFA, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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Bu seansda işlem gören 264 hisse senedinden 69 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 182 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 13 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem