***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2021 10:04
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986819
BIST
17:181.896
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 45,29
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.850
|
1.901
En Düşük
1.829
17:1812,6597
En Yüksek
|Değişim
|: 7,09%
|| 0,8379
|Açılış
|: 23,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3100
|
12,6806
En Düşük
11,7593
17:1814,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 7,23%
|| 0,9676
|Açılış
|: 9,1681
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7576
|
14,3680
En Düşük
13,3150
17:18726,44
En Yüksek
|Değişim
|: 5,83%
|| 39,99
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ENKAI
|15,34
|137.529.064
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.120.824
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|47.885.872
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|72.960.314
|% 9,94
|
|NIBAS
|15,81
|27.537.067
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,00
|68.131
|% -44,08
|
|NUGYO
|5,58
|92.471.725
|% -10,00
|
|SEYKM
|12,36
|17.363.921
|% -9,98
|
|OYYAT
|45,40
|25.785.042
|% -9,56
|
|MIATK
|34,70
|32.893.406
|% -8,54
|
|EREGL
|29,02
|1.763.168.424
|% 4,31
|
|GARAN
|11,48
|1.611.867.625
|% 2,14
|
|THYAO
|21,42
|1.436.484.534
|% 4,59
|
|SISE
|13,86
|1.262.092.741
|% 3,36
|
|SASA
|52,80
|1.196.494.967
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|546.171.638
|% 0,45
|
|YKBNK
|3,46
|794.277.242
|% 0,58
|
|GARAN
|11,48
|1.611.867.625
|% 2,14
|
|TSKB
|1,47
|159.197.029
|% 2,08
|
|AKBNK
|7,39
|752.272.803
|% 0,41
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5571
|12,6597
|% 7,09
|
|Euro
|14,2404
|14,3540
|% 7,23
|
|Sterlin
|16,9168
|17,0017
|% 6,83
|
|Frank
|13,7104
|13,7930
|% 6,78
|
|Riyal
|3,3498
|3,3666
|% 6,75
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-12,93
|
|Altın Gr.
|726
|726
|39,33
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,63
|22,66
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|9,17
|9,17
|0,42
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,21
|