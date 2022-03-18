***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2022 11:04
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011278
BIST
11:062.147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,39
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.140
11:0614,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0867
|Açılış
|: 14,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8042
En Düşük
14,6600
11:0616,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0603
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2818
11:06919,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,79
|Açılış
|: 920,34
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler11:04
|PENTA
|381,10
|37.583.535
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|56.013
|% 9,67
|
|CMBTN
|224,70
|17.755.746
|% 8,92
|
|EUHOL
|3,24
|29.267.090
|% 8,36
|
|EGGUB
|216,40
|23.882.503
|% 6,71
|
|PKENT
|354,00
|22.926.230
|% -9,99
|
|OYLUM
|4,79
|2.069.839
|% -4,77
|
|ORCAY
|19,83
|97.556.416
|% -4,66
|
|MAALT
|238,00
|6.945.321
|% -3,84
|
|GSRAY
|3,04
|19.937.832
|% -3,49
|
|THYAO
|28,16
|1.082.577.582
|% 1,08
|
|KRDMD
|14,96
|734.935.544
|% -0,20
|
|EREGL
|36,36
|574.050.764
|% 1,68
|
|SASA
|54,35
|433.705.332
|% 2,45
|
|GARAN
|11,85
|271.829.927
|% -0,08
|
|DOHOL
|3,62
|229.525.118
|% 4,62
|
|KARSN
|4,37
|232.498.207
|% 4,80
|
|KRDMD
|14,96
|734.935.544
|% -0,20
|
|IEYHO
|0,85
|34.642.147
|% 3,66
|
|ODAS
|1,59
|62.656.753
|% 0,00
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7763
|14,7892
|% 0,59
|
|Euro
|16,3650
|16,3849
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,3968
|19,4941
|% 0,76
|
|Frank
|15,7291
|15,8238
|% 0,77
|
|Riyal
|3,9312
|3,9509
|% 0,75
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,42
|
|Altın Gr.
|920
|920
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,25
|