***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 13:52
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039969
BIST
16:322.460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -30,61
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:3216,6265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0557
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:3217,4367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1165
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:32978,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,10
|Açılış
|: 978,20
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:32
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|103.718.086
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|394.593.404
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,94
|48.710.943
|% 9,16
|
|MAKIM
|16,94
|442.324.290
|% -9,99
|
|SELVA
|7,44
|89.823.449
|% -9,82
|
|LIDFA
|12,68
|58.988.163
|% -9,43
|
|YEOTK
|60,00
|71.390.341
|% -7,55
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,64
|3.795.783.168
|% -0,83
|
|SISE
|21,46
|1.328.730.407
|% 0,19
|
|EREGL
|27,38
|1.116.706.399
|% -0,65
|
|ASELS
|23,42
|1.031.978.528
|% 0,95
|
|SAHOL
|19,87
|776.880.974
|% -1,34
|
|EKGYO
|2,59
|403.785.183
|% -1,15
|
|ODAS
|3,00
|457.702.919
|% -1,64
|
|TSKB
|2,06
|275.542.082
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,43
|558.151.198
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,32
|741.968.158
|% 0,12
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6145
|16,6265
|% -0,33
|
|Euro
|17,4183
|17,4367
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,1210
|20,2219
|% -0,70
|
|Frank
|17,3649
|17,4695
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4157
|4,4378
|% -0,35
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|9,48
|
|Altın Gr.
|978
|978
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|15,00
|
|Tam
|6.530
|6.619
|-18,00
|
|Yarım
|3.196
|3.236
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,45
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Seans Raporu
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