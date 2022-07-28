***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 10:32
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048444
BIST
13:392.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,98
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:3917,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9397
En Düşük
17,8370
13:3918,2268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0475
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1799
13:391.004,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,96
|Açılış
|: 1.004,20
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:37
|PRKAB
|29,04
|171.929.362
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.355.644
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.453.883
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.154.813
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,92
|1.215.446
|% 9,91
|
|LIDFA
|9,83
|103.705.846
|% -9,98
|
|MTRKS
|57,75
|16.063.430
|% -7,08
|
|FENER
|51,10
|200.584.649
|% -6,41
|
|MIPAZ
|7,68
|22.345.843
|% -5,54
|
|KZBGY
|83,75
|57.660.550
|% -4,18
|
|THYAO
|50,55
|1.800.757.900
|% 1,71
|
|SISE
|21,58
|1.115.072.888
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,25
|731.759.494
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|706.127.630
|% -0,83
|
|EREGL
|27,52
|552.281.216
|% 1,10
|
|EKGYO
|3,25
|731.759.494
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,77
|706.127.630
|% -0,83
|
|SKBNK
|1,65
|213.730.294
|% 1,85
|
|TSKB
|2,60
|244.241.845
|% -0,76
|
|HLGYO
|2,38
|210.330.902
|% 7,69
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9312
|17,9365
|% 0,32
|
|Euro
|18,1893
|18,2210
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,7094
|21,8182
|% 0,17
|
|Frank
|18,6165
|18,7286
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7612
|4,7851
|% 0,31
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|6,09
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|6,38
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.820
|87,00
|
|Tam
|6.742
|6.796
|5,00
|
|Yarım
|3.285
|3.322
|2,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,10
|