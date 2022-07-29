***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 10:58
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049125
BIST
11:002.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,18
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.544
11:0017,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0280
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
11:0018,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0848
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
11:001.019,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.018,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:56
|BEYAZ
|11,20
|17.981.797
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,63
|437.965.190
|% 9,53
|
|IHGZT
|0,77
|15.767.748
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|YAYLA
|6,20
|27.614.939
|% 7,08
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.905.411
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,15
|18.602.132
|% -6,92
|
|GRNYO
|3,05
|1.592.613
|% -5,28
|
|SERVE
|31,00
|211.203
|% -4,08
|
|THYAO
|49,84
|609.551.101
|% 0,28
|
|FROTO
|296,80
|519.600.240
|% 4,14
|
|KRPLS
|5,63
|437.965.190
|% 9,53
|
|SISE
|21,34
|230.458.312
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,69
|191.901.785
|% 1,08
|
|KRPLS
|5,63
|437.965.190
|% 9,53
|
|SKBNK
|1,66
|113.525.236
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,69
|191.901.785
|% 1,08
|
|TSKB
|2,67
|105.872.230
|% 2,30
|
|IHLAS
|0,59
|21.535.503
|% 1,72
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9469
|17,9528
|% 0,17
|
|Euro
|18,3524
|18,3725
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,8629
|21,9726
|% 0,41
|
|Frank
|18,7826
|18,8957
|% 0,40
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,08
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,44
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.779
|6.842
|8,00
|
|Yarım
|3.303
|3.345
|4,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,06
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,65
|