***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2022 12:05
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064206
BIST
14:023.240
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 40,72
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
14:0218,3135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
14:0218,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
14:02982,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,08
|Açılış
|: 982,06
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:00
|HKTM
|37,40
|65.669.033
|% 9,87
|
|PINSU
|8,83
|67.073.627
|% 9,83
|
|SMRTG
|49,50
|360.707.895
|% 7,66
|
|ZOREN
|3,53
|421.780.309
|% 7,62
|
|HDFGS
|2,68
|57.974.420
|% 7,20
|
|TSKB
|3,97
|10.752.781
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.424.316
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.224.088.970
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|13.109.883
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.224.088.970
|% -9,94
|
|THYAO
|70,55
|2.779.272.896
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,18
|2.670.064.924
|% 3,68
|
|ASELS
|30,46
|2.424.560.143
|% 0,13
|
|GARAN
|19,90
|2.349.481.622
|% 1,48
|
|VAKBN
|8,43
|3.224.088.970
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,18
|2.670.064.924
|% 3,68
|
|EKGYO
|3,91
|1.227.013.421
|% -0,76
|
|YKBNK
|7,05
|1.885.403.821
|% 4,60
|
|HALKB
|8,29
|2.078.017.659
|% -7,37
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2997
|18,3100
|% 0,09
|
|Euro
|18,3193
|18,3359
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8803
|20,9850
|% 0,29
|
|Frank
|18,8835
|18,9972
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8540
|4,8783
|% 0,23
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-7,38
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-4,00
|
|Tam
|6.667
|6.749
|-40,00
|
|Yarım
|3.249
|3.287
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|0,05
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Seans Raporu
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