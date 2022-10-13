***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 17:41
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071702
BIST
17:453.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 36,13
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:4518,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0110
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:4518,0794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0575
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:45984,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -14,71
|Açılış
|: 983,69
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MZHLD
|76,45
|40.174.812
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|CELHA
|17,76
|111.196.117
|% 9,97
|
|KAPLM
|75,85
|28.392.316
|% 9,93
|
|IZMDC
|3,91
|376.692.046
|% 9,83
|
|BUCIM
|4,19
|283.835.869
|% -8,52
|
|DMSAS
|8,75
|30.480.673
|% -6,82
|
|BRMEN
|2,55
|13.295
|% -5,90
|
|DYOBY
|21,98
|70.352.154
|% -4,93
|
|USAK
|3,39
|98.885.171
|% -3,97
|
|THYAO
|87,70
|7.746.861.519
|% 3,06
|
|SASA
|86,80
|3.321.295.565
|% 5,98
|
|AKBNK
|13,02
|2.441.039.939
|% 0,70
|
|PETKM
|14,75
|2.390.113.412
|% 0,68
|
|ASELS
|31,16
|1.966.415.219
|% -1,45
|
|YKBNK
|8,36
|1.909.327.513
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,25
|1.715.584.412
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,02
|2.441.039.939
|% 0,70
|
|DOHOL
|5,38
|924.884.742
|% 2,28
|
|PETKM
|14,75
|2.390.113.412
|% 0,68
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5712
|18,5759
|% 0,06
|
|Euro
|18,0376
|18,0794
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,7334
|20,8373
|% 0,90
|
|Frank
|18,4133
|18,5243
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,09
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-23,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-14,03
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.663
|6.724
|-69,00
|
|Yarım
|3.247
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|-0,39
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de