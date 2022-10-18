***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 11:07
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072634
BIST
13:343.883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 34,90
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
13:3418,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
13:3418,2678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0242
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
13:34987,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,81
|Açılış
|: 987,50
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler13:34
|CRFSA
|46,88
|77.661.325
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|110.157.186
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.058.911
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.585.475
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.023.883
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,22
|8.655.609
|% -9,98
|
|OYYAT
|33,38
|101.515.468
|% -7,02
|
|SAYAS
|23,98
|76.783.150
|% -6,62
|
|SNPAM
|13,16
|177.909
|% -5,93
|
|SEKFK
|9,21
|12.521.782
|% -5,64
|
|THYAO
|98,20
|4.020.005.276
|% -0,25
|
|YKBNK
|9,93
|2.956.039.008
|% 2,27
|
|ASELS
|33,70
|2.666.921.823
|% 3,06
|
|AKBNK
|15,21
|2.654.789.897
|% 2,42
|
|EKGYO
|4,45
|2.459.778.368
|% -0,89
|
|EKGYO
|4,45
|2.459.778.368
|% -0,89
|
|YKBNK
|9,93
|2.956.039.008
|% 2,27
|
|TSKB
|2,70
|727.430.340
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,87
|432.593.583
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,60
|2.069.066.944
|% 2,24
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5867
|18,5884
|% 0,05
|
|Euro
|18,2604
|18,2678
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,8900
|20,9948
|% -0,81
|
|Frank
|18,5829
|18,6949
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9329
|4,9577
|% 0,06
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,95
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,36
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.753
|-28,00
|
|Tam
|6.683
|6.752
|23,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,76
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|-0,10
|