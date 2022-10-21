***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 10:00
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073226
BIST
11:553.909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 8,53
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:5518,6041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:5518,1715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0366
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1460
11:55968,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,36
|Açılış
|: 968,92
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KTSKR
|44,90
|104.772.038
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|367.699.246
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|23.778.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.893.675
|% 9,99
|
|KRVGD
|15,55
|77.744.248
|% 9,97
|
|ETILR
|8,79
|51.306.060
|% -5,28
|
|MZHLD
|116,10
|50.700.588
|% -4,60
|
|DAGHL
|28,88
|12.148.770
|% -3,73
|
|SONME
|43,44
|6.894.784
|% -3,64
|
|SMART
|8,15
|13.505.859
|% -3,44
|
|THYAO
|98,45
|2.317.593.963
|% -0,61
|
|TUPRS
|376,30
|1.462.886.979
|% 2,20
|
|YKBNK
|9,62
|959.285.932
|% -0,72
|
|AKBNK
|15,63
|863.890.527
|% -0,76
|
|HALKB
|8,88
|811.491.779
|% 2,07
|
|EKGYO
|4,51
|577.880.178
|% 0,22
|
|TSKB
|2,85
|309.747.081
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,62
|959.285.932
|% -0,72
|
|HALKB
|8,88
|811.491.779
|% 2,07
|
|SKBNK
|1,97
|172.846.602
|% 3,14
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5959
|18,6052
|% -0,01
|
|Euro
|18,1495
|18,1616
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,6522
|20,7558
|% -0,85
|
|Frank
|18,3507
|18,4613
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9343
|4,9591
|% 0,07
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-8,17
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.593
|6.702
|-7,00
|
|Yarım
|3.213
|3.277
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.637
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,30
|91,30
|-1,08
|
Seans Raporu
11:52
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12:07IZFAS
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 69 kaybederek (% -0.09 ) 4, 271
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12:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, TSKB