***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:41
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073478
BIST
13:133.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 44,84
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:1318,6088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:1318,3005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0300
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:13986,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,18
|Açılış
|: 986,64
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:13
|FENER
|62,15
|367.207.632
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.163.403
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|743.738.201
|% -10,00
|
|BTCIM
|44,70
|59.447.389
|% -5,89
|
|YAPRK
|48,70
|39.235.593
|% -5,44
|
|ORGE
|22,84
|145.842.260
|% -4,99
|
|GLYHO
|6,15
|133.376.159
|% -4,80
|
|THYAO
|98,95
|4.562.108.153
|% 1,02
|
|EREGL
|30,92
|2.554.835.137
|% 4,67
|
|KRDMD
|12,70
|1.978.625.203
|% 3,08
|
|SISE
|32,70
|1.639.356.336
|% 2,19
|
|SASA
|97,30
|1.458.083.001
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,67
|1.257.804.048
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,70
|1.978.625.203
|% 3,08
|
|ODAS
|7,64
|1.064.399.363
|% -3,66
|
|TSKB
|2,87
|361.370.251
|% -1,03
|
|SKBNK
|1,98
|244.258.568
|% 1,02
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6028
|18,6088
|% 0,15
|
|Euro
|18,2859
|18,3005
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0140
|21,1194
|% 0,35
|
|Frank
|18,5034
|18,6149
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,12
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,32
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-55,00
|
|Tam
|6.657
|6.756
|47,00
|
|Yarım
|3.243
|3.298
|18,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,21
|90,21
|-1,13
|