***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:58
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073493
BIST
13:513.979
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 44,66
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
13:5118,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
13:5118,2840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0465
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2516
13:51986,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,45
|Açılış
|: 986,02
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler13:49
|FENER
|62,15
|367.906.260
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.239.784
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.264.785
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|936.390
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|515.684
|% 10,00
|
|CONSE
|8,27
|807.037.075
|% -9,12
|
|BTCIM
|44,14
|67.033.929
|% -7,07
|
|YAPRK
|48,58
|41.479.892
|% -5,67
|
|PENTA
|74,45
|154.007.972
|% -5,43
|
|YEOTK
|54,60
|314.054.541
|% -5,21
|
|THYAO
|98,80
|4.717.095.144
|% 0,87
|
|EREGL
|30,82
|2.653.046.229
|% 4,33
|
|KRDMD
|12,71
|2.034.227.702
|% 3,17
|
|SISE
|32,58
|1.751.168.637
|% 1,81
|
|SASA
|99,05
|1.642.517.492
|% 6,33
|
|EKGYO
|4,67
|1.275.712.513
|% 0,65
|
|KRDMD
|12,71
|2.034.227.702
|% 3,17
|
|ODAS
|7,68
|1.143.895.900
|% -3,15
|
|SKBNK
|1,99
|271.380.249
|% 1,53
|
|TSKB
|2,88
|386.212.816
|% -0,69
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6111
|% 0,16
|
|Euro
|18,2802
|18,2900
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,9742
|21,0794
|% 0,16
|
|Frank
|18,4895
|18,6009
|% -0,33
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,13
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,78
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-54,00
|
|Tam
|6.654
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.242
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-0,84
|