***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 10:00
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074235
BIST
11:204.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 29,45
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:2018,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:2018,6805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1297
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6912
En Düşük
18,4735
11:20998,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,96
|Açılış
|: 998,75
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,34
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:18
|GOLTS
|107,20
|47.844.123
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.743.671
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|TUREX
|15,76
|10.502.425
|% 7,87
|
|AGYO
|7,53
|27.763.140
|% -9,93
|
|UFUK
|63,00
|1.405.433
|% -6,87
|
|ACSEL
|58,00
|39.752.250
|% -6,45
|
|BEYAZ
|15,24
|26.764.771
|% -4,75
|
|ALKA
|37,68
|125.515.510
|% -4,61
|
|THYAO
|101,00
|1.953.400.204
|% 0,50
|
|AKBNK
|15,82
|1.019.920.521
|% 1,93
|
|SISE
|33,86
|797.927.149
|% 0,12
|
|SASA
|104,80
|770.259.137
|% -0,19
|
|HEKTS
|29,16
|639.583.532
|% 4,14
|
|SKBNK
|2,14
|365.079.342
|% -0,93
|
|TSKB
|3,20
|490.368.939
|% 0,63
|
|EKGYO
|4,58
|372.269.321
|% 1,10
|
|AKBNK
|15,82
|1.019.920.521
|% 1,93
|
|YKBNK
|9,64
|530.514.072
|% 1,26
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5980
|18,6079
|% 0,03
|
|Euro
|18,6565
|18,6708
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,4471
|21,5546
|% 0,80
|
|Frank
|18,7479
|18,8609
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,02
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|17,78
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,16
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.711
|6.790
|32,00
|
|Yarım
|3.270
|3.319
|18,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.662
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,17
|
|B. Petrol
|91,01
|91,01
|-0,73
|