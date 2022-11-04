***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.11.2022 10:03
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076721
BIST
10:534.156
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 50,32
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.161
En Düşük
4.131
10:5318,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6761
En Düşük
18,5892
10:5318,2264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0487
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,2880
En Düşük
18,1324
10:53984,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,81
|Açılış
|: 984,22
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
988,44
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler10:51
|MIATK
|83,15
|44.277.261
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.132.557
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|5.779.870
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,67
|116.125.775
|% 8,46
|
|TMPOL
|27,20
|20.841.920
|% 8,28
|
|VKING
|11,91
|549.766
|% -9,98
|
|NETAS
|33,08
|36.014.348
|% -5,43
|
|SMRTG
|80,35
|11.493.264
|% -4,35
|
|KUVVA
|38,00
|39.140
|% -3,80
|
|ALKA
|37,58
|31.561.863
|% -3,49
|
|EREGL
|31,82
|2.484.809.470
|% 5,09
|
|THYAO
|102,90
|1.620.122.990
|% 1,08
|
|TUPRS
|421,50
|1.190.014.259
|% 3,44
|
|SASA
|143,20
|996.475.901
|% 5,37
|
|KRDMD
|12,46
|952.837.730
|% 2,89
|
|EKGYO
|4,60
|625.798.343
|% 1,55
|
|EREGL
|31,82
|2.484.809.470
|% 5,09
|
|KRDMD
|12,46
|952.837.730
|% 2,89
|
|ODAS
|8,95
|483.819.344
|% 3,35
|
|ISCTR
|8,73
|354.197.389
|% 0,34
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6172
|18,6233
|% 0,05
|
|Euro
|18,2165
|18,2309
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8007
|20,9050
|% 0,45
|
|Frank
|18,3426
|18,4531
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,04
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|16,46
|
|Altın Gr.
|985
|986
|10,13
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.617
|6.680
|46,00
|
|Yarım
|3.224
|3.268
|24,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.634
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,16
|
|B. Petrol
|96,58
|96,58
|1,91
|