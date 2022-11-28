***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:27
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082536
BIST
15:404.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 82,62
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:4018,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:4019,5145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1079
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
15:401.052,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.052,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PCILT
|36,52
|44.185.696
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|113.266.533
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|381.006.510
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.819.100
|% 10,00
|
|PRKAB
|37,42
|187.380.071
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,76
|45.631.879
|% -7,18
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|PNLSN
|38,90
|201.802.240
|% -6,89
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|THYAO
|116,30
|7.690.266.479
|% 2,20
|
|PETKM
|18,23
|4.206.279.163
|% 5,07
|
|EREGL
|42,36
|3.781.235.411
|% 1,15
|
|ASELS
|48,70
|3.410.466.788
|% 1,04
|
|KOZAL
|340,60
|3.112.324.566
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,80
|1.122.056.855
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,85
|2.061.612.787
|% -0,87
|
|ISCTR
|10,57
|3.030.570.308
|% 3,12
|
|YKBNK
|11,96
|2.828.345.074
|% 4,45
|
|PETKM
|18,23
|4.206.279.163
|% 5,07
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6232
|18,6288
|% -0,03
|
|Euro
|19,5020
|19,5145
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,4658
|22,5785
|% -0,03
|
|Frank
|19,6668
|19,7852
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% -0,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.010
|7.116
|1,00
|
|Tam
|7.036
|7.094
|-15,00
|
|Yarım
|3.412
|3.468
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.733
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-2,54
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
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15:55XU100
Endeks 4, 957 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 83, 251.00 milyon TL de
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15:55MSGYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 315, 480 adet işlem
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15:54CEOEM
Yüzde 7.87 oranında artışla 16.18 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 248 adet işlem
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15:53TRGYO
Yüzde 5.25 oranında artışla 17.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 064, 838 adet işlem
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15:52SARKY
Yüzde 7.91 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 490 adet işlem