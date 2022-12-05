***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2022 10:24
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084189
BIST
10:294.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,16
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.950
10:2918,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
10:2919,6772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0479
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
10:291.079,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.079,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler10:27
|GLCVY
|31,68
|39.526.910
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|233.887.949
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|70.985.663
|% 9,98
|
|OZSUB
|12,35
|1.509.726
|% 9,97
|
|YESIL
|4,44
|5.161.948
|% -9,94
|
|PRKME
|20,32
|61.153.766
|% -9,45
|
|EDIP
|9,19
|1.523.904
|% -8,92
|
|PRDGS
|12,94
|9.991.377
|% -8,55
|
|SASA
|109,90
|187.552.545
|% -8,42
|
|THYAO
|130,80
|1.724.187.643
|% 1,95
|
|KRDMD
|15,19
|760.523.595
|% 2,91
|
|EREGL
|41,48
|635.216.498
|% 0,14
|
|KOZAL
|395,50
|567.726.174
|% 0,89
|
|TUPRS
|484,10
|512.249.682
|% 0,62
|
|EKGYO
|7,26
|450.513.876
|% 1,68
|
|ADESE
|1,77
|93.975.539
|% 4,73
|
|KRDMD
|15,19
|760.523.595
|% 2,91
|
|SKBNK
|2,69
|95.199.618
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,48
|89.691.809
|% 2,35
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6354
|18,6445
|% 0,05
|
|Euro
|19,6782
|19,6883
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,8740
|22,9887
|% 0,24
|
|Frank
|19,8410
|19,9605
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|3,85
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,92
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.204
|7.267
|-7,00
|
|Yarım
|3.494
|3.553
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,86
|13,88
|0,01
|
|B. Petrol
|85,78
|85,78
|0,21
|