***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:05
***YEOTK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YEOTK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YEOTK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086797
BIST
10:095.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,29
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.193
10:0918,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6782
En Düşük
18,5591
10:0919,6859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 19,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,6953
En Düşük
19,5690
10:091.071,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.071,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.071,66
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler10:09
|PKART
|31,90
|6.349.469
|% 10,00
|
|OZSUB
|21,84
|6.283.717
|% 9,97
|
|OTTO
|72,30
|1.579.775
|% 9,96
|
|CRFSA
|75,70
|32.855.074
|% 9,95
|
|RHEAG
|5,00
|850.750
|% 9,65
|
|MAVI
|120,60
|30.882.889
|% -4,89
|
|KONTR
|180,00
|27.124.167
|% -4,76
|
|SMRTG
|108,70
|69.027.256
|% -3,89
|
|HKTM
|85,60
|3.211.465
|% -3,28
|
|YESIL
|4,87
|3.502.723
|% -3,18
|
|ASELS
|60,60
|674.681.734
|% 2,97
|
|THYAO
|146,20
|628.971.129
|% 0,83
|
|TTKOM
|20,90
|523.116.130
|% 5,77
|
|EKGYO
|8,09
|439.228.139
|% 2,66
|
|PETKM
|18,21
|392.958.528
|% 3,06
|
|EKGYO
|8,09
|439.228.139
|% 2,66
|
|TTKOM
|20,90
|523.116.130
|% 5,77
|
|PETKM
|18,21
|392.958.528
|% 3,06
|
|YKBNK
|11,66
|212.731.721
|% 0,43
|
|SNGYO
|3,38
|61.343.312
|% 1,81
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6444
|18,6504
|% 0,07
|
|Euro
|19,6725
|19,6859
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,8566
|22,9712
|% 0,27
|
|Frank
|19,8716
|19,9913
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,10
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|7,27
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|3,94
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.211
|7.266
|23,00
|
|Yarım
|3.492
|3.552
|11,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.776
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,08
|0,11
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|1,17
|